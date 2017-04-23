Efsaneler Gösteri Maçında Sahaya Çıkıyor!
Bu yıl 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nın kazanılmasının 17. yılını kutlayacak olan Galatasaray büyük bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın UEFA Kupasını kazanmasının yıl dönümü olan 17 Mayıs'ta TT Arena'ya adeta yıldız yağacak.
Gösteri maçında Vieira, Adams, Kanu, Davor Suker, Kewell, Samuel Eto'o, Bobic, Gattuso, Desailly, Taffarel, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi, Hasan Şaş, Tugay Kerimoğlu gibi efsaneler boy gösterecek.
Bu muhteşem organizasyonun geliri Birleşmiş Milletler ile yapılan ortak çalışma sonucu Senegal'deki futbol okulu projesine harcanacak.
(Fotomaç)
Kaynak: Sporvadisi.com
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