Efsaneler 8 Yıl Sonra Karşı Karşıya

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, tenisseverlerin uzun zamandır beklediği ezeli rakipler 9 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile 17 numaralı seribaşı İsviçreli Federer arasındaki final maçı, yarınTSİ 11.30'da başlayacak.

Kariyerinde 17 grand-slam zaferi bulunan Federer ile 14 grand slam şampiyonluğu yaşayan Nadal arasındaki ezeli rekabet,final turunda uzun zamandır yaşanmadı.

- Nadal son grand slamleri kazandı

Modern tenis tarihinin iki önemli ismi, 8 yıllık aranın ardından Avustralya Açık finalinde yeniden karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 2009 yılında oynanan son Avustralya Açık finalini, Federer'i 3-2 yenen Nadal kazanmıştı.

İki yıldız tenisçi arasındaki son grand slam finali ise 2011'de Fransa Açık'ta yaşanmış ve Nadal, rakibini bu kez 3-1'lik skorla geçerek kupaya uzanmıştı.

Taraflar arasındaki 13 yıllık rekabette,Nadal'ın ezici üstünlüğü bulunuyor. Tarafların birbirleriyle oynadıkları 34 maçın 23'ünden Nadal, 11'inden ise Federer galip ayrıldı.

- Son maçı Federer kazandı

Son yıllarda sakatlık sorunlarıyla boğuştukları için eski performanslarından uzaklaşan iki tenisçi arasındaki son maç ise geçen yıl İsviçre'nin Basel kentinde oynanmıştı.

Bu müsabakada rakibini6-3, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Federer, galibiyete uzanmıştı.