Efsane Tenisçiler 6 Yıl Aradan Sonra Karşılaşıyor

İSTANBUL-DHA Avustralya Açık yarı finalinde Rafael Nadal, rakibi Grigor Dimitrov'u 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek finalde İsviçreli Roger Federer ile eşleşti.



Çok çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maçta Bulgar rakibini 4 saat 56 dakika sonunda saf dışı bırakan İspanyol raket kariyerinde 21. kez bir Grand Slam'de adını finale yazdırdı.



İspanyol Nadal, 2009 yılında kazandığı Avustralya Açık finalinde ezeli rakibi İsviçreli Roger Federer ile 29 Ocak Pazar günü karşılaşacak. İki tenisçi arasında bugüne kadar yapılan 34 maçın 23'ünden Nadal, 11'inden ise Federer galip ayrıldı.