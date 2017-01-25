Efsane, Silikon Vadisi'ne Dönüyor!

Google'ın bir dönem önemli ismi olan Hugo Barra, geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca Xiaomi'nin Uluslararası Yardımcı Başkanı olarak görev almıştı. Barra, Google'daki konumunu 2013 yılında terk ettiği zamandan beri firmanın akıllı telefon işini Dünya genelinde yaymasına yardımcı oldu. Şimdi ise Barra, Silikon Vadisi'ne geri dönüyor.



Barra'nın Xiaomi'de geçirdiği zaman içerisinde firma, Redmi Pro, bir VR başlığı ve hatta bir giyilebilir bant içeren geniş bir yelpazede ürünler sundu. Xiaomi, ürünlerini Asya ve Avrupa'da 20 farklı ülkeye sundu ve sadece Hindistan'da geçtiğimiz yıl bir milyon dolar yıllık gelire ulaşmayı başardı.



Barra'nın Facebook yazısına göre, her ne kadar Xiaomi'ye yolculuğunu sevse de, Silikon Vadisi'ndeki hayatından uzaklığın, sağlığını kötü yönde etkilemeye başladığı belirtiliyor. Arkadaşlarının, ailesinin ve hayatının Silikon Vadisi'nde kaldığını söyleyen yönetici, geçen zaman ile geride bıraktıklarını daha fazla fark ettiğini ve bu eksikliklerin yaşamında büyük bir etkisi olduğunu, sağlığını etkilemeye başladığını söylüyor. Bu yüzden de Silikon Vadisi'ne geri dönmeye karar vermiş.



Barra, Silikon Vadisi'nde onu bekleyenin ne olduğunu söylemese de, bir süre dinlendikten sonra "yeni bir maceraya atılacağını" açıklamış durumda...