Efsane Oyunlardan Tetris'in Bilinmeyen Faydası

İlk olarak Haziran 1984′de Rus bilgisayar mühendisi Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan ve 1985 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulan "bulmaca oyunu" Tetris, piyasaya sürüldükten sonra kullanıcılar tarafından oldukça sevildi. Bu sayede 90'ların en popüler oyunu olan Tetris, günümüzde dahi oynanmaya devam ediyor.



Tetris oldukça eğlenceli bir zaman geçirme aracı olmasına rağmen, oyun hakkında gerçekleştirilen çalışmalar Tetris'in bilinmeyen yönleri üzerinde duruyor.



Tetris'in bilinmeyen yanlarını keşfetmek için kolları sıvayan bir takım araştırmacı: Bu oyunun araba kazası kurbanları üzerinde tedaviye yardımcı bir etkisi olabileceği hakkında, umut verici bir çalışmaya imza attı.



Birleşik Krallık ve İsveç'te gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda, bir araba kazası ardından sadece 20 dakikalık bir Tetris oyununun, acı verici travma anılarının oluşmalarını engellemeye yardımcı olduğu belirtildi.



Araştırma ilk başta oldukça az sayıda denek üzerinde gerçekleştirilse de, Birleşik Krallık ve İsveç'teki araştırmacıların Tetris terapisinin uzun süreçli etkilerini incelemek için daha büyük bir devam testi başlatmayı planlamaları için, öncelikle kaynak bulmaları gerektiği paylaşılan bilgiler arasında.