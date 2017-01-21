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Efsane Liverpool'a Geri Döndü
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Efsane Liverpool'a Geri Döndü
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Efsane Liverpool'a Geri Döndü
21 Ocak 2017 Cumartesi 08:37
Futbol kariyerini noktalayan Gerrard, eski takımı Liverpool'a antrenör olarak hizmet verecek.
Futbol kariyerini noktalayan Gerrard, eski takımı Liverpool'a antrenör olarak hizmet verecek.
Kaynak:
Dunya.com
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[9184286] Dunya.com
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