Efsane Jön İstanbul Autoshow ile Geri Döndü
Fiat markasının efsanevi modeli 124 Spider, İstanbul Autoshow 2017 ile birlikte Türkiye'de de satışa sunuldu.
Fiat markasının efsanevi modeli 124 Spider, İstanbul Autoshow 2017 ile birlikte Türkiye'de de satışa sunuldu. Mayıs ayından itibaren showroomlarda yernini alacak araç Türkiye'de 150 bin liradan başlayan fiyatlar ile alıcısı ile buluşacak.
Kaynak: Dunya.com
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