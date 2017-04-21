Efsane Filmlerin Çekildiği Mekanlar
Dünyaca ünlü filmlerin geçtiği mekanları hiç merak ettiniz mi? Bu mekanlardan birkaç tanesini sizler için derledik.
Dünyaca ünlü filmlerin geçtiği mekanları hiç merak ettiniz mi? Bu mekanlardan birkaç tanesini sizler için derledik. Yakınlarına yolunuz düşerse bu mekanlara da uğramadan geçmeyin.
1- Hogwarts – Harry Potter Christ Churh Collage, Oxford; İNGİLTERE
2- Indiana Jones Holy Grail, Al Khazneh, ÜRDÜN
3- Büyük Budapeşte Oteli Görlitzer Warenhaus Mağazası, ALMANYA
4- Amelie Cafe des 2 Moulins, PARİS
5- Cinnet Overlook hotel, OREGON
6- Mad Max Silverton, Australia
7- Yıldız Savaşları 4 Yavin 4, Tikal, GUATEMALA
8- Hayalet savaşçıları Tribeca İtfaiyesi, NEW YORK
9- Trainspotting Calton Caddesi Köprüsü, EDINBURGH
10- James Bond: Skyfall Varda Viyadüğü, TÜRKİYE