Efsane Filmlerin Çekildiği Mekanlar

Dünyaca ünlü filmlerin geçtiği mekanları hiç merak ettiniz mi? Bu mekanlardan birkaç tanesini sizler için derledik. Yakınlarına yolunuz düşerse bu mekanlara da uğramadan geçmeyin.



1- Hogwarts – Harry Potter Christ Churh Collage, Oxford; İNGİLTERE



2- Indiana Jones Holy Grail, Al Khazneh, ÜRDÜN



3- Büyük Budapeşte Oteli Görlitzer Warenhaus Mağazası, ALMANYA



4- Amelie Cafe des 2 Moulins, PARİS



5- Cinnet Overlook hotel, OREGON



6- Mad Max Silverton, Australia



7- Yıldız Savaşları 4 Yavin 4, Tikal, GUATEMALA



8- Hayalet savaşçıları Tribeca İtfaiyesi, NEW YORK



9- Trainspotting Calton Caddesi Köprüsü, EDINBURGH



10- James Bond: Skyfall Varda Viyadüğü, TÜRKİYE