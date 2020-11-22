Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma, Black Friday indirimleri, Black Friday ne demek?
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Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma, Black Friday indirimleri, Black Friday ne demek?

22.11.2020 22:02 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:05
Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma, Black Friday indirimleri, Black Friday ne demek?

Efsane Cuma (Black Friday) tarihçesi on yıllar öncesine dayanan bir alışveriş geleneğidir. Son yıllarda ülkemizin de dahil odluğu ve dünya genelinde alışveriş indirimleri ve çarpıcı kampanyalarla kutlanan Black Friday 2020 ne zaman başlıyor? Efsane Cuma indirimleri... Alışveriş meraklıları heyecan içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor.

ABD merkezli ortaya çıkan ve zamanla dünya genelinde alışveriş çılgınlığına dönüşen Black Friday uyarlanmış adıyla Efsane Cuma'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Black Friday'in yaklaşmasıyla Black Friday nedir, Black Friday 2020 indirimleri, Black Friday ne zaman, Black Friday Türkiye Black Friday hangi markalarda indirim var, Black Friday ne zaman başlıyor, Efsane Cuma indirimleri nedir, Efsane Cuma bugün mü, Black Friday ne zaman gibi konular merak edilmeye başlandı. İşte Efsane Cuma ve Black Friday hakkında merak ettiğiniz konular ve detayları…

BLACK FRİDAY 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkçe'ye Efsane Cuma olarak geçen Black Friday 2020 yılında 27 Kasım tarihine denk geliyor. Şükran Günü'nün ardından gelen ilk Cuma olarak bilinir ve eşine rastlanmamış indirimlerle koca bir yıla damga vurur. 1 haftayı kapsayacağı bilinen Efsane Cuma, Black Sale Haftası adı altında toplanacak kampanyalarla sürmektedir. %50'den %70'e varan indirimlerle satışlar yapılmaktadır.

İlk indirimlerse 23 Kasım itibariyle başlayacak!

Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma, Black Friday indirimleri, Black Friday ne demek?

BLACK FRİDAY NEDİR, NE DEMEK?

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen bugün, mağazalar çok erken saatte açılır, geç kapanırlar ve oldukça fazla indirimlerle ürün satışı yapılır. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

BLACK FRIDAY TARİHİ

Tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedildi ve o günde Philadelphia'da, alışverişten dolayı meydana gelen trafik yoğunluğu ve zorlukları nedeniyle bu güne Black Friday denmiştir. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl Black Friday'e katılan markalar arasında yer alıyor.

Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2020 Efsane Cuma, Black Friday indirimleri, Black Friday ne demek?

GEÇMİŞTE EFSANE CUMA HANGİ TARİHLERE DENK GELDİ?

23 Kasım 2018

29 Kasım 2019

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA EFSANE CUMA HANGİ TARİHLERDE OLACAK?

27 Kasım 2020

26 Kasım 2021

25 Kasım 2022

24 Kasım 2023

29 Kasım 2024

28 Kasım 2025

27 Kasım 2026

26 Kasım 2027

24 Kasım 2028

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