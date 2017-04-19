Eflani'de Kaçak Kazı Operasyonu

Eflani ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Eflani'de Kaçak Kazı Operasyonu

Eflani ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eflani ilçesi kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda, F.G, R.Ü. ve B.B, kazıda kullanılan jeneratör, kırıcı-delici alet, kablo, kürek ve kazma gibi malzemelerle yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.

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Jandarma, Eflani, Jenaratör, Jeneratör