Efkan Beyaz'ın Sergisi 12 Ocak'a Kadar Gezilebilecek

Ressam Efkan Beyaz'ın, Sanko Sanat Galerisinde açtığı "Anılar" temalı 11'inci kişisel resim sergisi, 12 Ocak'a kadar gezilebilecek.



Gaziantep'te sergi açmaktan mutluluk duyduğunu belirten Beyaz, kendisine bu olanağı sunan Sanko Sanat Galerisi yönetimine teşekkür etti. Çalışmalarını Ankara'da atölyesinde sürdüren Beyaz, resim yapmanın kendisinin yaşama biçimi olduğunu, çocukluğundan bugüne kadar unutulmuş tüm yaşantıları anı olarak tuvale aktardığını söyledi.



Türkiye'deki sanat anlayışını tüm kesimlere aktarmak ve anlatmayı vizyon olarak belirlediğini, sanatın en ufak yerlere kadar ulaşmasını istediğini kaydeden Beyaz, "Sanatı elimden geldiği kadar hem görsel hem de bilgi olarak anlatıyorum. Yurtdışı çalışmalarım da oldu ancak bundan sonra yurtdışına daha çok açılmayı ve oralarda sergi açmayı düşünüyorum" dedi.



Sanatın bütün dallarında çalışmaları bulunduğunu, pul, karikatür, animasyon, heykel, seramik, grafik tasarım gibi çalışmalar yaptığını vurgulayan Beyaz,"Karikatür ve desen sergisi açmayı düşünüyorum. Resmin olmazsa olmazı desendir. Figüratif resimlerimi genelde yaşadığım anıların içinden kareler seçerek oluşturuyorum. Belirli bir düzen veya belli bir düşünceyi şiirselleştirmek yerine, daha doğal olan yolu seçiyorum. Sokaktaki bir simitçi, bir ayakkabı boyacısı, tamirhanedeki oto tamircisi, baloda dans edenler veya bir senfoni orkestrası, resimlerimin konularını oluşturabilir. Çevresel tüm faktörleri en ince ayrıntısına kadar analiz ederek hafızamda yorumlayıp tuvalime aktarıyorum" şeklinde konuştu.



Sanatçı Beyaz'ın 30 eserinin yer aldığı sergi, Sanko Sanat Galerisinde 12 Ocak'a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.



Sanatçı



Ankara'da 1961 yılında dünyaya gelen Beyaz, lise yıllarında Eşref Üren ve Osman Zeki Oral'dan resim dersleri aldı. Gazi Üniversitesi Resim Bölümünü bitiren sanatçı, 1983 - 1984 yıllarında Uluslararası Fuar ve Dekorasyon Şirketinde grafiker olarak çalıştı.



1985 yılında TRT'de ressam illustrator olarak göreve başlayan Beyaz, animasyon, hikaye resimleri ve aylık TRT dergisine karikatürler yaptı, 1990 - 2000 yılları arasında PTT Pul Müdürlüğüne pullar hazırladı. 2000 yılından itibaren lunapark ressamlığı yapmaya başlayan ve eserleri genellikle ihraç edilen sanatçının, Ankara PTT Pul Müzesinde eserleri bulunuyor. Sanatçının lunapark çalışmalarında yaptığı heykeller ve pano resimleri Rusya, Irak, Dubai, Yugoslavya, İtalya, Almanya ve Fransa'ya ihraç edildi. 2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında 36 ülke sanatçılarının karikatürlerini çizdi.



Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Sarayında eserleri bulunan ve şimdiye kadar 10 kişisel sergi açan, 70'den fazla karma sergi ve 16 çalıştaya katılan sanatçının yurtiçi ve yurtdışı pek çok koleksiyonda eseri bulunuyor. Beyaz, BRHD üyesidir. - GAZİANTEP