Efkan Ala'dan Bursaspor'a Ziyaret

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursaspor Kulübü'ne yaptığı ziyarette, "Elimizden gelenin fazlasını Bursaspor'a için katkı vermek için harcarız" dedi.



Özlüce Tesisleri'nde Bursaspor Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Mutlu Topçu tarafından karşılanan eski Bakan Ala, Bursaspor'un U21 takımı ile yaptığı hazırlık karşılaşmasının bir bölümünü de izledi. Ziyarette konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, Efkan Ala'nın bakanlığı döneminde kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Aset ile olan sorunumuzun çözülmesinde bakanımızın çok büyük katkısı oldu. Dün kendisi ile Ziraat Bankası için de bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah gelecek hafta kredi konusu da çözüme kavuşacak. İnşallah bizim istediğimiz şartlar da olacak. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki Bursaspor, Bursa'nın 3 milyonluk şehrin bir markası. Bakanlarımız ve milletvekillerimiz Bursaspor için çok uğraş veriyorlar. Ben daha da fazla uğraş verilmesini istiyorum. Neticede Bursaspor hepimizin kulübü ve borçlarımızın tamamının bitirilmesi lazım, biz faizsiz bir Bursaspor için uğraş veriyoruz. Sayın bakanımızın katkıları da çok fazla kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



Ala: "Bursaspor kolay elde edilebilecek bir değer değil"



Efkan Ala ise Bursaspor'un başarılarıyla gündeme gelmiş bir kulüp olduğunu belirterek, "Başkanımız da problemli bir zamanda göreve geldi. Görev aldı, sorumluluk üstlendi. Bize düşen de tüm kardeşlerimiz ile birlikte Bursaspor'a yardımcı olmaktır. Bursaspor kolay elde edilebilecek bir değer değil. Bursalı hemşehrilerimiz de Bursaspor'u çok seviyor. Bursa'da önemli bir tamamlayıcısı olarak görülüyor. Bizler de katkıda bulunmak istiyoruz. Elimizden gelenin fazlasını Bursaspor'a için katkı vermek için harcarız" diye konuştu. - BURSA