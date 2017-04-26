Efes Seride Öne Geçti

Anadolu Efes, Olympiakos'u 64-60 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Efes Seride Öne Geçti

Anadolu Efes, Olympiakos'u 64-60 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Kaynak: Dunya.com

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