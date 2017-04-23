Efes Semaları Rengarenk Oldu
Efes semaları rengarenk olduİZMİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Hava Kurumu'nun ev sahipliğinde Uluslararası Hava Sporları Federasyonu lisansına sahip 50 paraşütçü, Efes Havaalanı'nda buluşarak gökyüzünde rengarenk bir görüntü oluşturdu.
Efes semaları rengarenk oldu
İZMİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Hava Kurumu'nun ev sahipliğinde Uluslararası Hava Sporları Federasyonu lisansına sahip 50 paraşütçü, Efes Havaalanı'nda buluşarak gökyüzünde rengarenk bir görüntü oluşturdu.
50 FAI lisansına sahip paraşütçü, Efes Havaalanı'nda buluşarak gökyüzü semalarını renklendirdi, daha sonra seminere katıldı. Böyle bir organizasyonun 23 Nisan'da düzenlenmesini özellikle seçtiklerini ve Türkiye'nin her köşesinden gelen 50 sporcunun Efes semalarına havalandığını kaydeden paraşüt okulu müdürü Fikret Söğüt, beklenenden daha fazla katılım olduğunu, bundan da büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.
Türkiye'nin Milli Hava Sporları Kontrol ve Hava Sporları Federasyonu Yükümlülüğünü taşıyan tek yetkilisi olan Türk Hava Kurumu'nun ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinlikle 23 Nisan'ı coşku ile kutlamak ve yeni sezonda hayırlı ve başarılı atlayışlar için Efes Havaalanı'nda buluştuklarını kaydeden THK Havacılık ve Eğitim Müdürü Bekir Akyüz de, önümüzdeki yıl yapılacak olan planlamadan bahsetti. Bütün gençlerin havacılığa koşarak gelmelerini arzu ettiklerini, THK'nın yasaların kendisine verdiği yetkiyle de Türkiye'nin havacılık federasyonu yükümlülüğünü taşıdığını söyledi. Sportif havacılık branşlarının tamamında verilen eğitimlerin önemine dikkat çeken Akyüz, bu eğitimlerin en önemli branşlarının birinin de paraşüt olduğunu ve bütün gençleri paraşüte çağırdıklarını, bu vesile ile de tüm çocukların ve gençlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını ifade etti.