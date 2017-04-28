Efes Fırsat Tepti!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin dördüncü maçında Yunan ekibi Olympiakos'a 74-62 mağlup oldu.

Efes Fırsat Tepti!

Anadolu Efes - Olympiakos maçı! Anadolu Efes, Euroleague play-off serisinin dördüncü maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Abdi İpekçi'de oynanan maçta Anadolu Efes rakibi Olympiakos'a 74-62 mağlup oldu.

Olympiakos bu galibiyetle Anadolu Efes ile seride durumu 2-2'ye getirdi.

Serinin 5. maçı Yunanistan'da 2 Mayıs tarihinde oynanacak.

Kaynak: Sporx.com


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