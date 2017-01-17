Efeler, Zübeyde Hanım'ı Unutmadı

Efeler Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 94. yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde vefat eden annesi Zübeyde Hanım için İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene katılmak isteyen Efeler halkı Efeler Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle Efeler'den İzmir'e hareket etti. Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal'ın da aralarında bulunduğu vatandaşlar Zübeyde Hanım'ın anıt mezarı başında andı. Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, "İlke ve devrimleriyle Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıran Atatürk'ün ve onu Türk ulusuna armağan eden Zübeyde Hanım'ın önünde her zamanki gibi en derin minnet duygularıyla, saygıyla eğiliyoruz" dedi.



Dua okuyarak anıt mezara kırmızı-beyaz karanfiller bırakan vatandaşlar, sonrasında Latife Hanım Köşkü Anı Evi ve Özel Müzesi'ni ziyaret etti. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a kendilerini bu imkanı sağladığından dolayı teşekkür eden vatandaşlar, "Efeler'in Mesut abisi yine abiliğini göstererek bizleri buralara kadar gönderdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN