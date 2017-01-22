Efeler Voleybol Ligi

2016-2017 Efeler Ligi ikinci devresinin ilk müsabakalarında İnegöl Belediyespor evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevne Kulübü’nü 3-1 yendi.

Efeler Voleybol Ligi

2016-2017 Efeler Ligi ikinci devresinin ilk müsabakalarında İnegöl Belediyespor evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevne Kulübü'nü 3-1 yendi.

Salon: İnegöl

İnegöl Belediyespor: Bahov Dimitri xxx, Görkem Sertel xxx, Caner Çiçekoğlu xxx, Husaj xxx, İbrahim Başaran xxx, Niels xxx

Tokat Belediye Plevne Kulübü: Orçun Ergün xx, Gorchaniuk x, Hakan Polat xx, Statsenko x, Martin xx, Murat Palavar x

Setler: 25-13, 25-23, 22-25,25-23

Süre 105 DK (20,28,30,27) - BURSA

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