Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi Play-off müsabakasında İnegöl Belediyespor, sahasında Maliye Piyango’ya 2-3 yenildi.

Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi Play-off müsabakasında İnegöl Belediyespor, sahasında Maliye Piyango'ya 2-3 yenildi.

Salon: İnegöl Gençlik

Hakemler: Yasin Okumuş, Yavuz Akdemir

İnegöl Belediyespor: İbrahim Başaran, Caner Çiçekoğlu, Niels, Mehmet Almaz, Husaj, Bahov, (Beytullah, Özer Özger, Cansın Çınar Tunç Ayhan, Salih Özdemir, Görkem Sertel, Gökhan Çatal)

Maliye Piyango: Venno, İzzet Ünver, Stankovic, Gjoorgiev, Muhammed Ertuğrul, Sercan Yüksel, (Murat Karakaya, Metin Sefer, Ufuk Minici, Uğur Güneş, Samet Gümüş, Siltala, Ceyhun Tendar, Murak Tokgöz)

Setler: 29-27, 23-25, 18-25, 25-22, 12-15

Süre: 134 dk. (32,28,24,30,20) - BURSA

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