Voleybol Efeler Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Arkasspor, Ankara'da Maliye Piyango'yu 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi. İzmir'deki ilk maçı da 3-2 kazanan mavi-beyazlılar, yarı finale 2-0'lık seriyle yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



Salon: Başkent Voleybol



Hakemler: Onur Hoşnut xx, Salim Bektaş xx



Maliye Piyango: Ertuğrul xx, Stankovic xx, Oliver xx, Gjorgiev xx, İzzet xx, Sercan xx (Deniz xx, Uğur xx, Samet xx, Siltala xx, Sefer xx)



Arkasspor: Mustafa Koç xx, Sanders xx, Sanchez xx, Gökhan xx, Hakkı xx, Borges xx (Ahmet xx, Caner xx, Yiğit Gülmezoğlu xx)



Setler: 24-26, 25-23, 14-25, 20-25



Süre: (31, 28, 28, 30) - İSTANBUL