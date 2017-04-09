Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi Play-Off Çeyrek Final rövanş maçında İnegöl Belediyespor’u 3-0 yenen Ziraat Bankası yarı finale yükseldi.

Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi Play-Off Çeyrek Final rövanş maçında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenen Ziraat Bankası yarı finale yükseldi. İlk müsabakayı da Ziraat Bankası 3-1 kazanmıştı.

Salon: İnegöl

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu xx, Yasin Okumuş xx

İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz xx, Caner Çiçekoğlu xxx, Gazmend xx, İbrahim Başaran xx, Niels xx, Bahov xxx (Özer Özger xxx, Beytullah Hatipoğlu xxx, Görkem Sertel xx, Cansın Çınar xx

Ziraat Bankası: Baturalp Burak Güngör xxx, Vahit Emre Savaş xxx, Nilsson xxx, Savani xxx, Lee xxx, Kıyak xxx, Serkan Kılıç xxx, Volkan Döne xxx, Jeroen xxx

Setler: 16-25, 23-25, 22-25

Süre: 78 dakika (20, 26, 32 ) - BURSA

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