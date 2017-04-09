Efeler Ligi

Efeler Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı İstanbul’da 3-1 yenen Halkbank, yarı finale yükseldi.

Efeler Ligi

Efeler Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı İstanbul'da 3-1 yenen Halkbank, yarı finale yükseldi. Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi Ziraat Bankası-İnegöl Belediye eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: GS Park Voleybol

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya xx, Yılmaz Duman xx

G.Saray HDI Sigorta: Hüseyin xx, Tuia xx, Murathan xx, Bartman xx, Halel xx, Emin, Can (L) xx, Yasin xx, Doğukan xx

Halkbank: Faik Samed xx, Mustafa xx, Fontele xx, Emre xx, Miljkovic xx, Kooy xx, Hasan-Caner (L) xx, Burutay xx, Kemal xx, Vincic xx

Setler: 20-25, 25-21, 23-25, 17-25

Süre: 1.47 (26, 28, 31, 23) - İSTANBUL

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