Efeler Ligi
Efeler Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı İstanbul’da 3-1 yenen Halkbank, yarı finale yükseldi.
Efeler Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı İstanbul'da 3-1 yenen Halkbank, yarı finale yükseldi. Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi Ziraat Bankası-İnegöl Belediye eşleşmesinin galibi olacak.
Salon: GS Park Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya xx, Yılmaz Duman xx
G.Saray HDI Sigorta: Hüseyin xx, Tuia xx, Murathan xx, Bartman xx, Halel xx, Emin, Can (L) xx, Yasin xx, Doğukan xx
Halkbank: Faik Samed xx, Mustafa xx, Fontele xx, Emre xx, Miljkovic xx, Kooy xx, Hasan-Caner (L) xx, Burutay xx, Kemal xx, Vincic xx
Setler: 20-25, 25-21, 23-25, 17-25
Süre: 1.47 (26, 28, 31, 23) - İSTANBUL
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