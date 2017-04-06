Efeler Ligi
Voleybol Efeler Ligi Çeyrek Final ilk maçında Arkasspor, evinde karşılaştığı Maliye Piyango’yu 3-2 mağlup etti.
Voleybol Efeler Ligi Çeyrek Final ilk maçında Arkasspor, evinde karşılaştığı Maliye Piyango'yu 3-2 mağlup etti. Serideki ikinci karşılaşma 9 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak.
Salon: Atatürk
Hakemler: Nurper Özbar xx, Yavuz Akdemir xx
Arkasspor: Sanders xx, Mauricio xx, Mustafa Koç xx, Sanchez xx, Gökhan Gökgöz xx, Hakkı Çapkınoğlu xx (Ahmet Karataş xx, Caner Ergül xx, Yiğit Gülmezoğlu xx)
Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul xx, Venno xx, İzzet Ünver xx, Sercan Yüksel Bidak xx, Gjorgiev xx, Stankovic xx (Deniz İvgen xx, Sefer Metin Yeşilöz xx, Siltala xx, Ceyhun Tendar xx, Uğur Güneş xx)
Setler: 24-26, 25-12, 23-25, 25-23, 20-18
Süre: 145 dakika (26, 25, 30, 34, 30) - İZMİR
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