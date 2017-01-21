Efeler Kaymakamı'ndan Mahallelere Ziyaret

Aydın'ın Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, ilçeye bağlı mahallelerde vatandaşlarla görüşüp sorunlarını dinliyor.



Ziyarette kurum müdürleri de hazır bulunurken, heyet önce Musluca Mahalle muhtarı Mehmet Kocaçoban ve mahalle sakinlerini ziyaret etti. Burada vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Terziler mahallesine geçen Kaymakam Sevgili, mahalle muhtarı Ramazan Şen ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti. Mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sevgili, istek ve sorunları dinledi. Kaymakam İzzettin Sevgili ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, yetkililerin kendilerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ettiler. - AYDIN