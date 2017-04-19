Efeler Belediyesi Thm Korosu Vatandaşları Mest Etti

Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 4 mahallede verdiği konserler ile dinleyenleri mest etti.



Efeler Belediyesi tarafından, Efeler Belediyesi Tük Halk Müziği Korosunun 'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı Anma Konserleri' kapsamında Tepecik, Dalama, Umurlu ve Çeştepe Mahalleri'nde konserler düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde birbirinden güzel Neşet Ertaş türküleri Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki koro üyeleri tarafından başarı ile icra edilirken, koronun seslendirdiği türkülere vatandaşlar da eşlik etti. İlçe merkezi haricindeki mahallelere de bu tür kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da başta Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan olmak üzere tüm emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.



Merkeze uzak mahallelerde tiyatro ve konser gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "İlçe merkezinde mahallerimizde her ne varsa merkeze uzak mahallelerimizde de aynısı olacağını her zaman dile getiriyoruz. Bunun bir örneği Türk Halk Müziği Koromuzun verdiği konserler ile yaşadık. Tüm koro üyelerimizin ağızlarına, yüreklerine sağlık. 4 gün boyunca Efeler halkımıza unutulmaz akşamlar yaşattılar. Bu tür kültür ve sanata yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi. - AYDIN