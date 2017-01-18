Efeler Belediyesi Şantiyeleri ile Güçleniyor

Efeler Belediyesi, Tepecik Mahallesi'nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi Makine Bakım, Onarım ve İkmal Birim Amirliği'nde yapılan yeni düzenlemeler ile vatandaşlara daha iyi hizmet verecek.



Kurulduğu günden bu yana vatandaşlara eksiksiz hizmet vermek için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi ilçede bozuk ve yapılmayan yol bırakmamakta kararlı. Aldığı iş makineleri ile mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdüren belediye şimdi de şantiyesini güçlendiriyor. İçerisinde yeniden düzenlenen marangozhanelerin, demir atölyelerinin, boya işlemlerinin yapılacağı atölyelerin de bulunacağı Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi Makine Bakım, Onarım ve İkmal Birim Amirliğİ'nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.



Şantiye genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, yetkililerden bilgi aldı. Önümüzdeki aylarda çalışmaların tamamlanmasının planlandığını söyleyen Başkan Özakcan, "Efeler'in dört bir köşesinde belediye hizmetlerimizi sorunsuz sürdürüyoruz. Makama geldiğimizde yol yapacak bir kazma, bir küreğimiz dahi yokken şimdi onlarca iş makinesi ile yollardayız. Bu bizim için gurur verici bir durum. Bu güne kadar vatandaşa hizmet odaklı çalıştık ve şantiyemize zaman ayıramamıştık. Burada başlatılan çalışmalar ile personelimizin rahatça çalışabileceği kapalı mekanlar oluşturarak her işi birbirinden ayırıyoruz. İş makinelerimiz için özel park alanımız, marangozhaneler, demir atölyeleri, boya işlerinin yapılacağı atölyeler ve daha bir çok alanlar oluşturarak halkımıza daha kaliteli hizmet için çalışmalarımızı devam edeceğiz" dedi. - AYDIN