Edward Snowden Rusça Öğreniyor

Rusya'da saklanan ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın Avukatı Anatoliy Kuçerena, müvekkilinin Rusça öğrenmeye başladığını söyledi. ABD hükümeti, Ulusal Güvenlik Dairesi eski çalışanı Edward Snowden ile henüz iletişim kurmadı. Rusya'da saklanan ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın Avukatı Anatoliy Kuçerena, Donald Trump hükümeti temsilcilerinin henüz Snowden ile bağlantıya geçmediğini belirtti. Anatoliy Kuçerena, "ABD hükümetinden hiç kimse Edward ile iletişim kurmadı. Sanırım Snowden duruşunu dile getirmişti ve bu konuda bir şey değişmemiştir. Defalarca aktardığı fikirleri hala geçerli" dedi. Snowden'ın Rusya'da yaşayıp burada çalıştığını ifade eden avukat, "Rusça öğrenmeye başladı ve biraz konuşabiliyor" dedi.



ABD'li bilgisayar uzmanı, Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden, NSA belgelerini medyaya sızdırmış, adli yargılamadan kaçmak için ülkeyi terk edip Rusya'ya sığınmıştı.



(Tatiyana Şuvalova / İHA)