Eduard Sobol'un Beşiktaş'a Transferinde Sıcak Gelişme

FutbolArena Özel - Transfer döneminde son günlerde sessiz olan Beşiktaş bir yandan golcü arayışlarını sürdürüyor fakat yönetim iyi bir forvet bulunamaması halinde Cenk Tosun, Aboubakar ve Ömer Şişmanoğlu ile sezonu bitirmeyi düşünüyor.



Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak'ın da golcü transferiyle ilgili olarak bizzat söylediği, "Transfer yapmış olmak için yapmayacağız. Elimizdeki forvetler de gayet iyi." sözlerinin ardından gözler diğer mevkilere çevrildi. Beşiktaş Sobol'u transfer etti mi?



Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Eduard Sobol için siyah beyazlıların Ukrayna kulübüyle her konuda anlaştığı iddia edilmişti fakat FutbolArena'nın ulaştığı bilgilere göre bu transferde önemli pürüzler var.



Beşiktaş'ın daha önceden beklettiği Eduard Sobol transferinde Shakhtar Donetsk, genç futbolcunun bonservisini vermek istemiyor. Ayrıca Ukraynalı futbolcunun da annesinin Türkiye'ye sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Diğer yandan Ersan Gülüm transferine biraz daha sıcak bakan Beşiktaş, Sobol'u liste başından çıkardı. Önümüzdeki günlerde gelişme olabileceği de gelen haberler arasında olurken, şu an itibariyle Beşiktaş'ın Sobol transferini bitirmesi gibi bir durum söz konusu değil.



"BEN DE İNTERNETTEN OKUDUM."



Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Sobol ise yine Ukrayna basınına bu transferle ilgili de açıklama yapmıştı. Kendisinin transfer hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyen Sobol: "Ben de haberleri internetten okudum" dedi.



Türk futbolu hakkında da konuşan Sobol transferi için açık kapı bırakırken, "Türkiye'de hoş bir futbol atmosferi var. Ben de bu sene Fenerbahçe karşısında bunu gözlemledim. Statları genelde dolu oluyor" dedi. Genç oyuncu buna karşın tek düşüncesinin sezonun 2. yarısına hazırlanmak olduğunu belirtti.



Sobol Zorya'ya, Shakhtar Donetsk'ten kiralanmıştı ve sezon sonunda takımına geri dönecek. Genç oyuncunun Shakhtar Donetsk ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.