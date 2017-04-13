Edremit Yunanistan'ın Dostluk Kuşağı Türkiye'den

Yunanistan'da 10 ülkenin katılımıyla düzenlenecek 'Uluslararası Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali' için projelendirilen 'Dünya dostluk, sevgi ve barış kuşağı' Türkiye'de hazırlanıyor. Boyu 36 metreye ulaşan kuşak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye de aday.



Yunanistan Naoussa kentinde Greek Art Union (Yunanistan Sanat Birliği) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali' için projelendirilen 'Dünya dostluk, sevgi ve barış kuşağı' Türkiye'de hazırlanıyor. 10 ülkeden sanatçıların katıldığı ve Türkiye'den de 77 kişilik bir grubun katılacağı festivalde Guinnes rekorlar kitabına girmeye aday kuşak hazırlandı. 30 Nisan'da başlayıp, 4 Mayıs'ta bitecek olan festivalde sergilenecek olan 'Dostluk, sevgi ve barış' kuşağının boyu 36 metreye ulaştı. 'Greek Art Union' Türkiye Temsilcisi Hasan Kadakçı, 'Dünya Dostluk, Barış ve Sevgi Kuşağı'nın Greek Art Union Başkanı Maria Loumpourdi'nin projesi olduğunu belirterek Müzik, edebiyat, görsel sanatlardaki tüm sanatçıların, kendilerinin bizzat yaptığı eserlerin fotoğrafları çekilip, bir kumaş üzerine basıldı. Bu projeyle dostluk, barış, sevgi adına dünyayı kucaklamak hedefleniyor. Bu projenin temel niteliklerinden bir tanesi dünyadaki dostluğa, barışa, kardeşliğe insanların dikkatini çekmek ve o nokta üzerinde insanların birleşmesini sağlamayı amaçlıyor dedi. Kuşağın eninin 1 metre 10 santimetre olduğunu söyleyen Kadakçı, şuan 36 metreye ulaşan kuşak boyunun, katılım arttıkça uzadığını söyledi. Kuşağa 10 ülkeden sanatçıların katılımının olduğunu belirten Kadakçı, Kuşağı hazırlamaya başlayalı 4 ay oldu. Bu 4 aylık süreçte Yunanistan, Türkiye, Romanya, Almanya, Kanada, Suudi Arabistan, Ukrayna, İspanya, Beyaz Rusya ve Kıbrıs'tan 330 sanatçının katılımı mevcut ve her geçen gün büyümeye devam ediyor diye konuştu.



REKORLAR KİTABINA BAŞVURU



'Dünya Dostluk, Barış ve Sevgi Kuşağı'nın festival için 28 Nisan'da Yunanistan'a götürüleceğini söyleyen Kadakçı, festival sonrasında ise dünya ülkelerinde gezdirileceğini belirtti. Kuşağın Türkiye'de hazırlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ve gurur duyduklarını söyleyen Kadakçı, Dünya Dostluk, Barış ve Sevgi Kuşağı' için en büyük kuşak olarak Guinness rekorları kitabına resmi müracaatımızı da yaptık. Aday durumdayız. Bundan sonraki büyümesiyle birlikte de dünyadaki en büyük kuşak unvanını alacak. Kuşağımız Yunanistan projeli. Fikri orada oluşturduk. Bütün dokümanları bize geldikten sonra baskıları, dikimleri burada yapılmakta. Bu proje Yunanistan'da yapılacak açılış töreninden sonra sergilenmeye başlayacak. Hatta Yunanistan sergisinden sonra Hacı Bektaş'ta yapılacak olan hoşgörü sergisinden davet geldiğinden oraya götürülerek sergilenecek. Bundan sonraki projelerde Greek Art Union'ın yapmış olduğu etkinlikler dışında, başka kurum ve kuruluşların yapmış olduğu festival ve sergilerde de 'Dünya Dostluk, Barış ve Sevgi' kuşağı sergilenmeye devam edecek dedi.



Kuşağın dikimlerini gerçekleştiren Burhaniyeli modacı Ülkü Öykü Belet ise böyle bir projede yer almaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.