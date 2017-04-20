Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli 7 buçuk kilogram esrarla yakalandı.



Uyuşturucu sevkıyatı yapacağı istihbaratı alan polis harekete geçti. Ekipler, sevkıyatın yapılacağı aracı izlemeye başladı. Polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 6 kilo 338 gram esrar, 1 kilo 234 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile bir miktar kokain ele geçirildi. Polis araçta bulunan T.B. (37), E.B. (32) ve M.T'yi (33) gözaltına aldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR