Edremit'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edremit'te bir tır ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre otogar kavşağında meydana gelen trafik kazasında Şebnem Karagüzel'in kullandığı 34 DA 5654 plakalı cip ile M.S. idaresindeki PB 2225 PK Belçika plakalı tır çarpıştı.



Kazada, Karagüzel ile yanında bulunan Sebahat Yıldız, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.



Yaralılar 112 ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.