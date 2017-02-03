Edremit'te Şüpheli Ölüm

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hafta içinde iki gencin uyuşturucu haptan öldüğü iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, 2 Şubat günü polis tarafından uyuşturucu madde satın almak, kullanmak, bulundurmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak iddiasıyla ifadesi alınan ve serbest bırakılan Hulusi S. (22), İbrahimce Mahallesi'nde bir gün sonra ölü olarak bulundu. Hulusi S'nin uyuşturucu hap aldığı iddia ediliyor.



Geçtiğimiz günlerde de G.H. (17) bir akrabasının evinde uyuşturucu hap alarak hayatını kaybetmişti. - BALIKESİR