Edremit'te Sağlık Merkezi Açılışı

Edremit ilçesinde 1. Nolu Aile Sağlık Merkezi açıldı.



Açılışta konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yeni inşa edilecek bina tamamlana kadar, sağlık hizmetinin geçici olarak burada verileceğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yeni binayı elden geçirerek vatandaşımıza daha sağlıklı daha verimli bir hizmeti sunacağımıza kanaat ettik. Geçici süreyle burayı açıyoruz. Birkaç yıl, faaliyetlerini burada yürütecekler. Belediye başkanlığı olarak kendilerine tahsis ettiğimiz Şamran kanalının üzerindeki 4 bin 700 metre kare araziye aile ve toplum sağlık merkezi ile 112 Acil binamızı yapacağız."