Edremit'te Örnek Davranış

Van'ın Edremit Kaymakamlığı ve belediyesi, 16 Nisan'da yapılacak referandum için oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan hasta ve engelliler için araç tahsisinde bulunacak.



Açıklamalarda bulunan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 16 Nisan'da referandum yapılacağını hatırlatarak, bunun için 112 Acil Servis ekibiyle birlikte bir çalışma yapacaklarını belirtti. Çiçekli, "Vatandaşın iradesini özgürce yansıtmaları için Edremit Kaymakamlığı ve belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bunun yanında oy kullanmak isteyip de hastalığından ve engelinden dolayı sandık başına gidemeyecekler için de araç tahsis etme kararı aldık. Vatandaşlarımız, belediyemize ait 0549 312 65 65 numaralı whatsApp veya 0432 312 24 75 numaralı Çözüm Masası İhbar Hattını arayarak destek isteyebilirler. Destek isteyen vatandaşımız hemen ilgili ekiplerimiz tarafından evinden alınarak sandık başına götürülecek, oy kullanma işleminin ardından da tekrar evine bırakılacak" dedi. - VAN