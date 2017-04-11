Edremit'te Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı Yapıldı

Ülkemizde istihdamın artırılması ve çalışma hayatındaki sosyal taraflarla diyaloğun güçlendirilmesi için hayata geçirilen Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği Programı kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde toplantı yapılarak kanun kapsamındaki teşvikler ve destekler anlatıldı.



Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Sosyal Güvenlik Kurum Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İsmail Gerim, ÇSGB Mesleki Yeterlilik Kurum Başkanı Metin Kahraman, Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Muhammed Sıddık Polat, Balıkesir İŞ-KUR İl Müdürü Nazım Balcı, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, İlçe SGK Müdürü Cuma Saygıner, İŞKUR İlçe Müdürü Nilüfer Karahan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı hakkında teşviklerin ve bilgilerin paylaşıldığı toplantı da ilçenin istihdam durumu ve istihdamın nasıl artırılacağı ile ilgili konular görüşüldü. - BALIKESİR