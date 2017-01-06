Edremit'te Kuvvetli Yağış ve Rüzgar

Balıkesir'in Edremit İlçe merkezinde şiddetli yağmur hakimken, sahil kesimlerinde ise yağış ile birlikte kuvvetli lodos rüzgarı etkili oluyor.



Edremit'te şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Sahil kesimlerinde lodosun etkisiyle oluşan dev dalgalar. adeta kıyıları dövüyor. Kent merkezinde ise yağmur, etkili oluyor. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle Edremitliler, şemsiyelerini açmakta ve yollarda yürümekte zorlandığı görüldü.



Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağmur ve fırtınanın 8 Ocak Pazar günü yerini kar yağışına bırakacağını açıkladı. Soba ve baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarına bulunan yetkililer, "Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimesi ve benzeri olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yaptı. Edremit Körfezi'nde sağanak yağışlarında kuvvetli ve şiddetli yağış şeklinde olması yönünde uyarıda bulunulurken, yarından (cumartesi) itibariyle karla karışık yağışın süreceği bildirildi. 8 Ocak itibariyle bölgede kar yağışının hakim olacağı bildirildi.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından şu bilgilere yer verildi:



"8 Ocak Pazar gününe kadar devam etmesi beklenen kuvvetli fırtınanın, Ege Denizi'nde güney ve güneybatılı yönlerden akşamdan itibaren kuvvetini artırarak 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına olarak yaşanabilir."