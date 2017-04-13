Edremit'te Kutlu Doğum Haftası Programı Beli Oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kutlu Doğum Haftası programı belli oldu.



Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri hakkında bilgi veren Edremit Müftüsü Sait Emin Arvas "Bu sene 17 Nisan'da başlayacak olan söz konusu "Kutlu Doğum Haftası" münasebeti ile Edremit Müftülüğü olarak da, sevgili peygamberimizi ve O'nun tebliğ buyurduğu yüce dinimiz İslam'ı daha yakından tanımamıza vesile olabilecek birtakım etkinlikler düzenledik. Bu etkinlikler çerçevesinde, 17 Nisan 2017 pazartesi günü saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanında Kutlu doğum Haftası Açılış Programı gerçekleştirilecektir. Bu programda hafta boyunca yapılacak faaliyet ve etkinliklerin tanıtımı yapılacak. Aynı gün ve mekanda halkımıza yaklaşık bin 500 kişilik etli pilav ve ayran ikramında bulunulacak, katılımcılara gül ve kitap hediye edilecektir.



18 Nisan Salı günü Altınoluk Ayhan Şahenk Kültür Salonunda saat 20.30 da ülkemizin ve ilçemizin seçkin ilahi ve kaside okuyucularının katılımı ile "Kutlu Doğum Haftası Özel Programı" icra edilecektir. Bu programda bütün katılımcılara gül, kitap ve yiyecek ikramında bulunulacak.



19 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Kadıköy Düğün Salonunda ülkemizin ve ilçemizin seçkin ilahi ve kaside üstadlarının katılımı ile"Kutlu Doğum Haftası Özel Programı" icra edilecektir. Bu programda bütün katılımcılara gül, kitap ve ve çeşitli ikramlarda bulunulacak



20 Nisan Perşembe saat 14.30'da Akçay Kapalı Pazar yerinde ülkemizin ve ilçemizin seçkin ilahi ve kaside üstadlarının katılımı ile"Kutlu Doğum Haftası Özel Programı" icra edilecektir. Bu programda bütün katılımcılara gül, kitap, etli pilav ve ayran ikram edilecektir. Ayrıca gün boyunca Kızılay işbirliği ile "Kutlu Doğum Kan Bağış Kampanyası" düzenlenecektir.



20 Nisan Perşembe saat 20.30'da Gazicelal Mahallesi Alsancak Camiinde ülkemizin ve ilçemizin seçkin hafızlarının katılımı ile "Kutlu Doğum Haftası Kur'an ziyafeti" programı düzenlenecektir. Başta Peygamber Efendimiz ve bütün aziz şehitlerimizin mübarek ervahları ile geçmişlerimizin ervahı için okunun onlarca hatmi şerifin duası da aynı programda yapılacaktır.



21 Nisan Cuma günü Cuma namazından evvel Merkez Bekirefendi Camiinde Başta Peygamber Efendimiz ve bütün aziz şehitlerimizin mübarek ervahları ile geçmişlerimizin ervahı için vatandaşlarımız ve görevliler tarafından okunan yüzlerce hatm-i şerifin duasının da yapılacağı ve ilçemizin seçkin hafızlarının katılımı ile "Kur"an-ı Kerim ziyafeti ve Hatim Duası" programı icra edilecektir. Ayrıca aynı gün Cumhuriyet Meydanında Kızılay ilçe teşkilatı işbirliği ile "Kutlu Doğum Haftası Kan Bağış Kampanyası" düzenlenecektir.



22 Nisan Cumartesi günü Şükrü Tunar Kültür Merkezinde konuşmaca olarak Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğetim üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin AY'ın katılacağı "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu Konferans programı düzenlenecektir. Kutlu Doğum Haftası özel sinevizyon gösteriminin de yapılacağı programda bütün katılımcılara Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edilecek ve gül takdiminde bulunulacak.



20 Nisan Perşembe günü Altınoluk Merkez Camiinde saat: 14.30 da, 25 Nisan Salı günü "Alemzade Camiinde" saat: 10.30'da, 27 Nisan Perşembe günü "Şehit Bekir Onbaşı Kur'an Kursunda" saat: 10.30'da "Bayanlara Yönelik Özel Kutlu Doğum" programları yapılacaktır.



15 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Edremit Sevgi Evlerinde kalan çocukların ve ilgili görevlilerin katılımı ile "Kahvaltılı Kutlu Doğum Çocuk Programı" Sahildeki Akçay Belediye tesislerinde yapılacaktır. İlçe Müftüsünün ailesi ile beraber katılacağı söz konusu programa Kur"an Kursu öğreticileri, kursiyerler ve mahalle sakinleri de iştirak edeceklerdir. Bu anlamlı programda çocuklara ve diğer katılımcılara çeşitli kitap v.s. hediyeler verilecektir.



Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladığımız bu günlerin, O eşsiz rehberin bizlere emanet ettiği Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i seniyyesinin gereği şekilde anlaşılmasına, milli ve manevi değerlerimizin korunmasına, birlik ve bütünlüğümüzün pekişmesine vesile olmasını Allahü Tealadan temenni ve niyaz ederim. Bu vesile ile Cennet vatanımızı, istikbal ve istiklalimizi, mukaddes değerlerimizi ve milletimizi kanı ve canı pahasına müdafaa ve muhafaza etmek isterken bu uğurda şehadet mertebesine eren bütün aziz şehitlerimize ve gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet ve mağfiret dileriz."dedi. - BALIKESİR