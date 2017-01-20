Edremit'te Karne Heyecanı

Tüm yurtta ve Edremit'te de öğrenciler 2016-2017 eğitim öğretim yılı I. döneminin sona ermesiyle karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladılar. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ile birlikte Gazi İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincini paylaştılar.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Gazi İlkokulu öğrencilerine karnelerini vererek onları tebrik ettiler. Öğrencilerin karnelerini inceleyerek onlarla sohbet eden Kaymakam Ali Sırmalı ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç öğrencilere karne hediyeleri verdiler.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, öğrencilere tatillerini nasıl geçireceklerini sordu, bol bol dinlenerek kitap okumalarını tavsiye etti. Öğretmenler ile öğretmenler odasında sohbet edilmesinin ardından Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokuluna geçildi. Burada da İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç öğrencilere karnelerini vererek, karne heyecanlarını paylaştılar.



Bu yıl Edremit'te okul öncesinde bin 972, ilkokullarda 6 bin 645, ortaokullarda 7 bin 433 ve liselerde 7 bin 20 olmak üzere 23 bin 70 öğrenci karne sevinci yaşadı. - BALIKESİR