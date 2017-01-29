Edremit'te Karla Mücadele Çalışması

Van'ın Edremit Belediyesi ekipleri, iki gündür geceli gündüzlü devam eden kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına geceli gündüzlü devam ediyor. 12 iş makinesi, 4 tuzlama aracı ve 35 personelle 23 mahalle ile 12 bin TOKİ konutunun bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, olumsuz bir durumun yaşanmasının da önüne geçiyor.



Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, "İlçemizde iki gündür aralıkla kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının beraberinde getirdiği olumsuzluklardan halkımızın minimum seviyede etkilenmesi için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz hiç durmadan yol açma ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor. Büyük bir özveriyle çalışan belediye personelimize teşekkür ederim" dedi. - VAN