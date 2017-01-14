Edremit'te Kaçak Sigara Operasyonu

Edremit ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen R.Ç. isimli şüphelinin, işyeri ve aracında yapılan aramalarda 5 bin paket kaçak sigara bulundu.



Olayla ilgili gözaltına alınan R.Ç, çıkarıldığı mahkemece para ve işyeri kapatma cezası verilerek serbest bırakıldı.