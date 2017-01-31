Edremit'te İstişare Toplantısı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Edremit'te görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün konferans salonunda Edremit Kaymakamlığınca düzenlenen ve Vali Taşyapan başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Edremit ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları ile kurum müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasında, ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Vali Taşyapan, "Bu tür toplantılar vesilesiyle hem muhtarlarımızla tanışmak hem de onlarla birlikte yapacağımız çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunmayı amaçlıyoruz. Bilindiği üzere, ilçeler bazında bu tür toplantıları belirli aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Bugün de muhtarlarımızın sorumluluk alanlarındaki yerlerde üzerlerine düşen görevler ve kendilerinden beklentilerimize dair konuları görüşeceğiz. Aramızdaki bu etkileşim ve görüş alışverişi bundan sonra da devam edecek" dedi.



Basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından, Vali İbrahim Taşyapan ve kurum amirleri muhtarlar için düzenlenen kokteyle katıldı. - VAN