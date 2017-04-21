Edremit'te helikopter kazası



BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Koca Seyit Hava Limanından kalkış yapmak isteyen Gyrocopter cinsi iki kişilik özel helikopter henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı ve kırıma uğradı.

Edinilen bilgiye göre, TC-UFU tescilli Gyrocopter cinsi özel helikopter saat 15.30 sıralarından Koca Seyit Hava Limanı pistinden kalkmak isterken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Pist dışına savrulan Gyrocopterin ana pervanesinde ağı hasar meydana geldi. Pilot Yücel Yondemir kazayı yara almadan atlatırken Koca Seyit ARFF yangın kurtarma ekipleri hemen olaya müdahale ederek olası bir yangın olayına karşı önlem aldılar. Olay ile ilgili kaza kırım ekiplerinin soruşturma için kazayı raporlaması bekleniyor.

(EME-MA-