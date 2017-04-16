Edremit'te Fitness Salonu Açıldı

Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin girişimleri sonucu kurulan fitness salonu, halkın hizmetine açıldı.



İçerisinde antrenman alanları bulunmayan Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda başlatılan çalışmalar sonucunda birçok spor branşının yapılabileceği yeni alanlar oluşturuldu. Devlet bütçesinden tek bir kuruş harcanmadan hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda fitness salonu hizmete açılırken; güreş, boks, masa tenisi, okçuluk, atıcılık, kaya tırmanışı, boulder, halter ve squash branşlarında ise önümüzdeki günlerde faaliyetlerin yapılabileceği belirtildi.



750 bin TL'lik bağışla çalışmalar yürütülüyor



Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda yapımı tamamlanan fitness salonunun açılışına Atıf Çeçikli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile ilçedeki kurum müdürleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Çiçekli, Nur Tatar Kapalı Spor Salonunu sporcu yetiştirilen bir merkez haline getirmeyi planladıklarını söyledi. Çalışmaları, devletin kasasından para harcamadan yaptıklarını dile getiren Çiçekli, "Hayırsever vatandaşlarımız tarafından bağışlanan 750 bin TL ile yürüttüğümüz bu çalışmalarımızın bir kısmı tamamlandı, gerisini ise kısa bir sürede tamamlayacağız inşallah. Hayırseverlerimizin tahsis ettiği minibüslerle TOKİ, Şabaniye, Süphan, Eminpaşa ve Fırat mahallelerindeki çocukları ve gençlerimizi ücretsiz bir şekilde salona getirerek spor yapmalarını sağlayacağız. Antrenörlerimizin gözetiminde dezavantajlı mahallelerden gelecek olan gençlerimiz, zamanlarını spor yaparak geçirecekler" dedi.



"Hedefimiz, en az bir branşta gençlerimizi lisans sahibi yapmak"



Yaptıkları çalışmaların ilk meyvesini bugün aldıklarını ifade eden Çiçekli, "Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin olmadığı bir toplum düşünülemez. Nur Tatar Kapalı Spor Salonu bünyesinde yaptığımız çalışmaların bugün ilk meyvesini aldık. Bugün sadece fitness salonumuzu açıyoruz. Fitness salonunda bir lira kamu kaynağı harcanmadan, hayırseverlerin desteğiyle yapıldı. Kamu kaynağını kullanmadan temin ettiğimiz araçlarımız var. Bu araçlarımız sporcuları evlerinden alıp evlerine bırakacak. Bu sayede gençlerimiz boş zamanlarını artık kahvehane köşelerinde geçirmeyerek, kötü niyetli kişilerin de tuzaklarına düşmeyecekler. Hedefimiz, en az bir branşta gençlerimizi lisans sahibi yaparak, Nur Tatar gibi milli sporcu olmalarını sağlamaktır" diye konuştu.



Çiçekli, yaptığı konuşmanın ardından fitness salonunun açılış kurdelesini keserek, buradaki spor aletlerini bir süre kullandı. Daha sonra beraberindekilerle Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda yapımı devam eden güreş, boks, masa tenisi, okçuluk, atıcılık, kaya tırmanışı, boulder, halter ve squash branşlarının yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu. - VAN