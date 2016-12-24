Edremit'te Ev Yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanın en üst katındaki Olcay Çolakoğlu'na ait daireden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.



Yangın nedeniyle dairede büyük hasar oluşurken eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ve yaralanan olmazken polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.