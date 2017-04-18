Edremit'te Etkili Lodos Rüzgarı

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde özellikle sahil bölgesinde şiddetli lodos etkisini gösterdi.



Kuzey Ege bölgesinde dün (pazartesi) akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodos rüzgarı, kıyıları adeta dövdü. Saatteki hızı 45 kilometreye kadar ulaşan lodos, özellikle Akçay ve Güre arasında etkisini hissettirdi. Meteorolojinin uyarıyla tekne sahipleri, teknelerini zarar görmemesi için dere içlerine çekti. Böylelikle teknelerde herhangi bir olumsuzluk oluşmadı.