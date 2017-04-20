Edremit'te esrarı Eko buldu



BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli 7 buçuk kilogram esrarla yakalandı.

Uyuşturucu sevkıyatı yapacağı istihbaratı alan Balıkesir ve Edremit KOM Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, sevkıyatın yapılacağı aracı izlemeye başladı. Polis ekiplerince durdurulan Eko isimli köpekle araçta yapılan aramada 6 kilo 338 gram esrar, 1 kilo 234 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile bir miktar kokain ele geçirildi. Polis araçta bulunan T.B. ve M.T'yi gözaltına aldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

(BT)