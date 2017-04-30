Edremit'te 'Çocuk Şenliği'

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.



Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen 'Çocuk Şenliği'nin ilki 28 Nisan'da başladı. 28 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan şenlikler, her gün farklı bir okulda devam ediyor. İlçedeki 10 bin öğrencinin faydalanması için düzenlenen şenlikler kapsamında Hacivat-Karagöz oyunları ve Nasreddin Hoca gösterisi yapılırken, kurulan oyun parklarında ise çocuklar güzel vakit geçiriyor.



Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatları doğrultusunda başlatılan ve ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar gün boyu palyaçolar ve çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğleniyorlar. - VAN