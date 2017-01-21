Edremit'te Araç Hırsızlığı

Edremit ilçesinden 10 gün önce çalınan araç bir dere içerisinde terk edilmiş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, M.K'ye ait 10 H 5358 plakalı minibüs 10 gün önce evinin önünden çalındı.



Bunun üzerine M.K. güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçleri bugün Burhaniye ilçesindeki Karınca Deresinde çalıntı minibüsü terk edilmiş halde buldu ve sahibine haber verdi.



M.K. aracının bulunmasına sevinirken küçük çapta hasar olduğunu belirtti.