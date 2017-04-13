Edremit'te Aile Sağlık Merkezi Açılışı

Van'ın Edremit ilçesinde tadilat çalışmaları tamamlanan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren ve Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin de katılımı ile hizmete açıldı.



Van Gölü'ne nazır bir noktada bulunan aile sağlığı merkezi açılışında konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, burada görev yapan sağlık çalışanlarından gelen vatandaşlara güzler yüz göstermelerini istedi. Çiçekli, "Sosyal devlet anlayışını anayasasına koyan bir devletin sağlık hizmetini kaliteli bir şekilde yürütmemesi düşünülemez. Bunun bir adımı olarak bugün 1963'te yapılmış olan ve virane halinden aldığımız aile sağlığı merkezimizi elden geçirerek, bu güzel alanı vatandaşlarımızın hizmetine açtık. İlk icraatlarımızdan biri olarak bu çalışmayı başlattık. Sağ olsun halk sağlığı müdürlüğümüzün ciddi desteklerini gördük. İl sağlık müdürlüğümüzün ciddi desteğini gördük. Burayı hep birlikte Edremitlilerin hizmetine açtık" dedi.



Geçici süreyle burayı açtıklarını anlatan Kaymakam Çiçekli, "Belediye başkanlığı olarak kendilerine bilabedel tahsis ettiğimiz Şamran kanalının üstündeki toplam 4 bin 700 metrekare civarındaki arsamıza aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve 112 binamızı yapacağız. O çalışmamız tamamlanıncaya kadar burada geçici olarak halkımıza hizmet vereceğiz. Burada önemli bir husus da şudur; bizler inançlı insanlarız Hz. Peygamber'in de biliyorsunuz hadisi şerifi var. "Güler yüz sadaka-yı cariyedir" verebileceğiniz en güzel şeylerden biridir. Sizler de lütfen gelen vatandaşlarımıza 'hoş geldiniz' deyin ve güler yüz gösterin" diye konuştu.



Açılış kurdelesi kesen Kaymakam Çiçekli ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, daha sonra aile sağlığı merkezini gezerek burada görev yapan sağlık çalışanları ile bir süre sohbet ettiler.



Açılış programı verilen kokteyl ile son buldu. - VAN