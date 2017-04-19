Edremit'te Aeneas Rotası Çalıştayı Yapılacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kazı çalışmaları devam eden yaklaşık 3 bin yıllık Antandros Antik Kenti, dünya turizmine kazandırılacak.



Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert, yaptığı açıklamada, 4-7 Mayıs tarihlerinde Edremit'te düzenlenecek Aeneas Rotası Çalıştayı'nda, Antandros Antik Kenti'ni mitolojik öyküleriyle dünya turizmine kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.



Kazı çalışmaları 17 yıldır sürdürülen antik kentte, yıkılan Troia'nın (Truva) ardından onun kadar güçlü bir devlet kurmak üzere yola çıkan Aeneas'ın öyküsü yer alıyor.



Aeneas efsanesini özetleyen Cömert, "Efsaneye göre, yıkılan Troia'nın ardından onun kadar güçlü bir devlet kurmak üzere yola çıkan Aeneas gemilerini, İda Dağı'ndan (Kazdağları) elde ettiği kerestelerle Antandros'ta yapar. Uzun ve maceralı bir yolculuk sonunda Roma yakınlarında karaya çıkar ve Roma İmparatorluğu'nun temelini atar." dedi.



Detayların Aeneas Rotası Çalıştayı'nda anlatılacağını dile getiren Gülçin Cömert, şunları kaydetti:



"Yazar Vergilius'un yazdığı ve tüm dünyada bilinen Aeneas efsanesinin 4 ülkeden 21 limanı kapsayan rotasını 2 antik gemiyle yeniden yapmayı düşünüyoruz. Bu rota aynı zamanda zeytini de içermektedir. Rotayı, efsaneyi nasıl yeniden canlandıracağımızı, 4-7 Mayıs'ta Edremit'te, 4 ülkeden belediye başkanları, büyükelçiler, arkeologlar ve turizmciler ile konuşacağız. Çalıştayda, antik çalgılar, antik yemek menüsünün, Aeneas yürüyüş yolunun canlandırılması, Paris'in seçimini sunacağız. Ayrıca daha önce bu rotayı kendi olanaklarıyla yapan Alberto Perugio'nun izlenimlerini aldıktan sonra ön keşif için Edremit'ten 'İda' isimli yelkenliyi birlikte uğurlayacağız. Tekne, rotadaki limanlara uğrayıp projeyle ilgili belediyemizin ve proje ekibimizin iyi niyet mektubunu iletecek."



Etkinliğin Akdeniz'de yeni bir kültür turizmi rotası oluşturması hedefleniyor.