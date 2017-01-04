Edremit'te 7 Sığır Telef Oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aşırı rüzgar nedeniyle bir çatı çökerken, 7 adet sığır cinsi büyük baş hayvan telef oldu.



Edinilen bilgiye olay, kırsal kesimde bulunan Çıkrıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı rüzgar nedeniyle, Recep A.'ya ait çiftlikte bulunan çatı çöktü. 7 adet büyükbaş hayvan telef olurken, 2 buzağı ve 1 düve de enkazdan yaralı olarak çıkartıldı.



Çiftçilik ile geçinen hayvan sahibi, zararının büyük olduğunu, perişan olduğunu ve devletten destek beklediğini belirtti. - BALIKESİR